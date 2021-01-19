Регионы Урала приостановили COVID-вакцинацию в ожидании вакцины

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Большинство регионов Уральского федерального округа (УрФО) уже использовали все поставленные ранее дозы вакцины от коронавируса и сейчас ожидают новых поставок.

Так, в поликлиниках Челябинска "Интерфаксу" сообщили, что сейчас вакцины в регионе нет, и всех желающих привиться записывают в лист ожидания. "Мы записываем данные всех, кто к нам обращается, в лист ожидания. Когда вакцина поступит в регион, будем звонить каждому и обговаривать удобный для него день и время" - сказали в колл-центре одной из городских поликлиник.

Приблизительно та же ситуация сложилась и в Свердловской области, где стартовала массовая вакцинация. В колл-центре одной из городских больниц Екатеринбурга корреспонденту не смогли сообщить, какого числа пациент может сделать прививку. "Пока нет информации. Вы свои данные запишите, с вами свяжутся", - сказал собеседник агентства.

Еще в одной больнице Екатеринбурга не стали комментировать ситуацию с наличием вакцины от инфекции - для получения этой информации в медучреждении попросили разрешение от областного Минздрава.

В свердловском оперативном штабе "Интерфаксу" уточнили, что массовая вакцинация "только набирает свои обороты". На сегодняшний день привито более 13 тыс. свердловчан, в регионе работают 27 прививочных кабинетов.

"Часть из них (кабинетов - ИФ)" на сегодняшний день действительно уже освоили поступившее к ним число доз. (...) Свердловская область ожидает очередную крупную партию (вакцины - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ранее замгубернатора региона Павел Креков, всего в Свердловскую область до конца января поступит порядка 50-60 тыс. доз вакцины, до конца февраля - в общей сложности не менее 200 тыс. доз.

В свою очередь губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил накануне, что до конца февраля в регионе ожидается поступление 152 тыс. доз вакцин. "Мы готовы получать и ставить по 5 тыс. доз в неделю", - сказал он. Он уточнил, что всего регион получил 11,8 тыс. доз, из них - 5,4 тыс. поставлены на прошлой неделе и потрачены за четыре дня.

Также глава региона отметил, что на предыдущей неделе была завершена вакцинация теми объемами вакцины, которые регион получил ранее. По его данным, в структуре провакцинированных 37% - врачи, 22% - педработники, 20% - население группы риска в возрасте 65 плюс, а также имеющие хронические заболевания.

В Тюменской области вакциной "Спутник V" на данный момент, как и на Среднем Урале, прививают медиков, педагогов, соцработников, сотрудников многофункциональных центров, а также тех, у кого есть хронические заболевания. К концу прошлой недели в регион поступило 5,5 тыс. доз этой вакцины. Ожидается, что до конца февраля поступит еще 68 тыс. доз.

Сейчас департамент здравоохранения совместно с департаментом информатизации дорабатывают систему электронной записи на прививку от коронавируса через сайт госуслуг Тюменской области. "Как только поступит достаточное количество вакцины, будет возможность электронной записи, и все медорганизации будут готовы проводить массовую вакцинацию", - сообщили в оперштабе.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в ближайшие три месяца ожидают до 109 тыс. до вакцины от коронавируса. На 18 января в Югре первым компонентом от коронавируса привито почти 6,4 тыс. человек, из них почти 1,3 тыс. полностью завершили вакцинацию. На ресурсе электронной регистратуры записались на прививку от коронавируса более 1,1 тыс. югорчан.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на данный момент идет первый этап вакцинации от коронавируса. Всего, по данным пресс-службы губернатора округа, в регион поступило более 2,7 доз вакцины, привито более 1,3 тыс. человек. В ближайшее время на Ямале ожидается крупная партия российского препарата "Гам-Ковид-Вак".

В Курганскую область в январе-феврале поступит более 36 тыс. доз вакцины.

Между тем, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт поясняла ранее журналистам, что регионы на этой неделе ждут от федерального центра точные графики поставок вакцины. "На федеральном селекторе Минздравом РФ (на прошлой неделе - ИФ) было дано поручение довести до регионов графики и количество поставляемой вакцины, что для нас, конечно, принципиально, чтобы мы готовы были к ее приему и понимали сроки. Надеемся, что в ближайшее время получим такой график", - сказала она.