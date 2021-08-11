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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:49Заразились
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Свердловчане жалуются омбудсмену на трудности с записью на прививку

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой не приходят жалобы на принуждение к вакинации от коронавируса, наоборот, люди жалуются на трудности с записью на прививку, сказала омбудсмен.

По ее словам, в регионе "не исчерпаны возможности добровольной вакцинации".

Она уточнила, что люди жалуются, что хотят привиться, но очередь на вакцинацию продвигается слишком медленно, люди записаны на сентябрь.

"Если говорить о жалобах, то у нас нет ни одного обращения о том, что кого-то принудительно заставили вакцинироваться, либо кто-то отказался от вакцинации и его наказали за это каким-то образом", - сказала Мерзлякова.

В начале августа губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что получает много жалоб от жителей второго по величине города региона - Нижнего Тагила - на нехватку врачей, вакцин и лекарств от коронавируса. Он пообещал поехать туда и разобраться со всем на месте.

По данным областного оперштаба, всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали более 112 600 случаев заражения коронавирусом, умерли 4 577 человек. Регион получил больше миллиона доз вакцин от COVID-19. На понедельник, как сообщали в штабе, в области первую дозу вакцины получили 948 328 человек, обе дозы - 761 т980 человек. По информации Свердловскстата, на 1 января 2021 года в Свердловской области проживали порядка 4,29 млн человек.

Хроника коронавируса. Август.

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В Непале проходит вакцинация пожилых людей от коронавируса COVID-19 препараторм AstraZeneca
Хроника 09 января 2020 года – 11 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Свердловская область Татьяна Мерзлякова коронавирус Евгений Куйвашев

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