Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:55Заразились
на 19.01В России 3 612 800+21 734В мире 95 559 647+514 013

Люди в многоэтажке Екатеринбурга погибли из-за паники и позднего сообщения о пожаре

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - К гибели восьми человек при пожаре в екатеринбургской девятиэтажке могло привести несколько факторов, в том числе паника и позднее обращение к спасателям. Об этом сообщил заместитель начальника Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона Анатолий Бронников во вторник.

"Основными факторами, способствующими развитию, скорее всего, можно считать позднее сообщение о пожаре. Первое сообщение о данном пожаре пришло вообще с соседнего дома. Этот факт уже подтвержден. Жильцы этого дома, пока не началось, не звонили", - сказал он на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения думы Екатеринбурга, отвечая на вопросы о пожаре в доме на улице Рассветной.

По его словам, к гибели людей с верхних этажей горевшего дома могла привести паника.

"Скорее всего, основная ошибка тех людей, которые на вышележащих этажах погибли, то, что они поддались панике, и кто-то, видимо, первый выскочил, а предельно допустимая концентрация опасных факторов пожара, если он свободно развивался более 20 минут, была такая, что там достаточно было одного-два вдоха сделать", - добавил Бронников.

Он также подчеркнул, что само возгорание в доме было ликвидировано пожарными достаточно быстро – "в течение буквально пяти минут".

В РоссииУстановлены личности всех жертв пожара в многоэтажке в ЕкатеринбургеЧитать подробнее

"Тут та ошибка, что дверь из квартиры, которая выходила в подъезд, не была закрыта, соответственно, пожар развивался довольно-таки свободно долгое время. Дыму деваться некуда было", - пояснил он.

По данным Бронникова, личности двух погибших при пожаре пока не установлены.

Как сообщалось, 12 января при пожаре в девятиэтажном доме в Екатеринбурге погибли восемь человек. Среди погибших – три женщины, четверо мужчин и один ребенок. Кроме того, в детскую больницу в состоянии средней тяжести был доставлен 17-летний подросток.

По данным регионального ГУ МЧС, огонь вспыхнул в квартире на втором этаже, из-за сильного задымления из подъезда были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей. Позднее все вернулись в свои квартиры.

По одной из версий, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Екатеринбург

Новости по теме

Новости

Докладчик ПАСЕ по Навальному решил съездить в Россию

В "Росатоме" опровергли планы установить скульптуру Берии на ВДНХ

COVID в РФ начал уходить из больших городов в сельскую местность

COVID в РФ начал уходить из больших городов в сельскую местность

Ялта вернула шестичасовой график подачи воды после недели послабления

Суд вернул Навальному его иск к Пескову о защите чести и достоинства

Роспотребнадзор заявил о стопроцентной эффективности вакцины "Вектора"

Роспотребнадзор заявил о стопроцентной эффективности вакцины "Вектора"

Песков назвал ерундой предположения, что Путин боится Навального

Песков назвал ерундой предположения, что Путин боится Навального

Регионы Урала приостановили COVID-вакцинацию в ожидании вакцины

Навальный попал в больницу

Самарский полицейский задержан по делу о злоупотреблениях

Самарский полицейский задержан по делу о злоупотреблениях

Прокуратура объяснила сход лавины в КЧР принудительным спуском снега

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');