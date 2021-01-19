Люди в многоэтажке Екатеринбурга погибли из-за паники и позднего сообщения о пожаре

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - К гибели восьми человек при пожаре в екатеринбургской девятиэтажке могло привести несколько факторов, в том числе паника и позднее обращение к спасателям. Об этом сообщил заместитель начальника Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона Анатолий Бронников во вторник.

"Основными факторами, способствующими развитию, скорее всего, можно считать позднее сообщение о пожаре. Первое сообщение о данном пожаре пришло вообще с соседнего дома. Этот факт уже подтвержден. Жильцы этого дома, пока не началось, не звонили", - сказал он на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности населения думы Екатеринбурга, отвечая на вопросы о пожаре в доме на улице Рассветной.

По его словам, к гибели людей с верхних этажей горевшего дома могла привести паника.

"Скорее всего, основная ошибка тех людей, которые на вышележащих этажах погибли, то, что они поддались панике, и кто-то, видимо, первый выскочил, а предельно допустимая концентрация опасных факторов пожара, если он свободно развивался более 20 минут, была такая, что там достаточно было одного-два вдоха сделать", - добавил Бронников.

Он также подчеркнул, что само возгорание в доме было ликвидировано пожарными достаточно быстро – "в течение буквально пяти минут".

"Тут та ошибка, что дверь из квартиры, которая выходила в подъезд, не была закрыта, соответственно, пожар развивался довольно-таки свободно долгое время. Дыму деваться некуда было", - пояснил он.

По данным Бронникова, личности двух погибших при пожаре пока не установлены.

Как сообщалось, 12 января при пожаре в девятиэтажном доме в Екатеринбурге погибли восемь человек. Среди погибших – три женщины, четверо мужчин и один ребенок. Кроме того, в детскую больницу в состоянии средней тяжести был доставлен 17-летний подросток.

По данным регионального ГУ МЧС, огонь вспыхнул в квартире на втором этаже, из-за сильного задымления из подъезда были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей. Позднее все вернулись в свои квартиры.

По одной из версий, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).