СК назвал виновников гибели рабочего при сносе спорткомплекса в Петербурге

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - СК РФ завершил расследование дела о гибели рабочего при демонтаже спортивно-концертного комплекса "Петербургский" (СКК) в Петербурге год назад, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

По данным следствия, комплекс работ по демонтажу здания подрядная организация производила "без принятия мер по предотвращению его самопроизвольного обрушения и с грубыми нарушениями строительных норм и правил охраны труда".

"Указанные нарушения допущены руководителем организации-подрядчика ООО "Техснаб" Сергеем Акименко и производителями работ Николаем Ивановым и Дмитрием Смирновым. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть человека)", - сообщает пресс-служба.

Фигуранты признали вину.

В настоящий момент дело направлено в генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

СКК "Петербургский" (в прошлом им. Ленина) был построен к Олимпийским играм 1980 года, был способен проводить соревнования по футболу, хоккею, баскетболу, теннису и другим видам. В конфигурации для футбола он вмещал до 25 тыс. зрителей.

Здание практически полностью обрушилось 31 января 2020 года в процессе демонтажа вант, поддерживающих крышу строения. В результате погиб рабочий.