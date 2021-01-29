Иркутянин извинился за призыв жечь машины и распылять газ на акции

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Иркутской области задержали организатора несанкционированного митинга, который призывал к беспорядкам и нападениям при попытке помешать проведению акции, сообщает в пятницу портал "МВД Медиа" со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.

По данным полиции, мужчина выступил с видеообращением, в котором извинился за свои призывы.

"Установлен и привлечен к ответственности 27-летний житель Братска, который в интернете призывал поджигать автомобили и использовать газ для нападения на лиц, препятствующих действиям участников несанкционированного митинга", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина была задержан и помещен в спецприемник.

В отношении него составлен протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Материалы находятся на рассмотрении в Братском горсуде.

23 января во многих городах страны, в том числе в Иркутской области, прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного после возвращения в Россию.