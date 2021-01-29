Что произошло за день: пятница, 29 января

Крупное ДТП в Самарской области, розыск и домашний арест сторонников Навального и казнь многоженца

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Микроавтобус столкнулся с фурой в Самарской области. В результате ДТП на трассе М5 погибли не менее 10 человек. Источник сообщает, что точное число жертв не удается подсчитать, так как автобус полностью разбит.

- Генпрокуратура РФ объявила, что будет считать провокации на акции 31 января массовыми беспорядками. Ведомство также потребовало заблокировать доступ к сайтам с призывами к проведению несогласованных акций.

- Суд отправил Олега Навального под домашний арест. Он останется под домашним арестом до 23 марта по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в ходе акции 23 января. По той же статье и на те же сроки отправлены под домашний арест участница Pussy Riot Мария Алехина, юрист ФБК (признан в РФ иностранным агентом) Любовь Соболь, координатор московского штаба Навального Олег Степанов, глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева. Между тем руководителю сети штабов Навального Леониду Волкову заочно предъявлено обвинение в вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, он объявлен в розыск.

- В Кремле опровергли планы по интеграции Донбасса. Дмитрий Песков, комментируя недавние призывы присоединить Донбасс к России, заявил, что этот вопрос на повестке сейчас не стоит.

- В России за сутки выявили 19,2 тыс. новых случаев коронавируса. В Москве суточный прирост составил 2799, выписано по выздоровлению в два раза больше пациентов - 6180. Михаил Мурашко убежден, что февраль и март станут переломным временем для распространения COVID-19, затем пандемия пойдет на спад. Эксперт новосибирского Федерального центра фундаментальной медицины считает, что вакцинация может приблизить затухание эпидемического процесса примерно на месяц - к апрелю.

- Опубликовано новое видео "дворца" в Геленджике. Дмитрий Песков сообщил, что не смотрел репортаж Mash, из которого следует, что на объекте ведется масштабная стройка и отделка сделана только снаружи.

- В Китае казнили экс-главу госкомпании за коррупцию и многоженство. Местные СМИ пишут, что у председателя госкомпании по управлению активами было более 100 квартир и столько же любовниц.