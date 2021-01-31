Закрывавшиеся в Петербурге станции метро вернулись к работе

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Станции петербургского метрополитена, которые закрывали в воскресенье, вновь открыты для пассажиров.

"С 17:30 мск станции "Невский проспект", "Площадь Восстания", "Пушкинская", "Звенигородская", "Гостиный двор" открыты, работают в обычном режиме", - сообщается в телеграм-канале подземки северной столицы.

Ранее эти станции закрывали после обнаружения бесхозных предметов.

Станция "Чернышевская" работает только на выход, на вход станция закрыта в связи с ремонтом фасадного остекления, добавили в метрополитене.

Городской комитет по транспорту сообщил, что наземный транспорт возобновляет движение по центральным улицам Санкт-Петербурга. Улицы были перекрыты в течение дня из-за несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.