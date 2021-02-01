Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50Заразились
на 01.02В России 3 868 087+17 648В мире 102 965 855+382 036

ЦБ перечислит в бюджет 200 млрд рублей от продажи Сбербанка до 1 апреля

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Банк России направит в федеральный бюджет 200 млрд рублей от сделки по продаже Сбербанка до 1 апреля 2021 года. Такое распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина появилось на интернет-портале правовой информации.

"Эти средства уже заложены в доходы федерального бюджета 2021-2023 годов на 2021 год. Их планируется направить на реализацию общенационального плана восстановления экономики, в том числе на выполнение социальных обязательств государства", - сообщил Минфин.

Ранее предполагалось, что ЦБ при перечислении средств от продажи Сбербанка в бюджетмог оставить себе 300 млрд рублей плюс "переменный платеж" в 200 млрд рублей, который должен был компенсировать регулятору убытки от продажи санируемых банков. Проект бюджета на 2021-2023 годы лишил Банк России этого "переменного платежа".

О сделке по выходу ЦБ из капитала Сбербанка было объявлено в феврале 2020 года. Правительство выкупило пакет регулятора в банке за счет средств ФНБ.

Минфин Банк России Сбербанк Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости

Директор "Открытой России" Пивоваров арестован на 29 суток

В России стала быстро увеличиваться доля подростков с ВИЧ

В России стала быстро увеличиваться доля подростков с ВИЧ

Заседание об отмене условного срока Навальному перенесут в Мосгорсуд

Заседание об отмене условного срока Навальному перенесут в Мосгорсуд

В правительстве назвали число россиян с диагнозом ВИЧ

Мосгорсуд вернул в прокуратуру дело старших сестер Хачатурян

Володин допустил уголовное наказание за призыв к санкциям против россиян

Володин допустил уголовное наказание за призыв к санкциям против россиян

Из СанПиНов для отелей убрали требование об отдельном входе в нежилые помещения

Суд рассмотрит свыше 270 административных дел после акции в Казани

Суд рассмотрит свыше 270 административных дел после акции в Казани

В Петербурге задержали мужчину, вынудившего полицейского показать оружие

Пандемия коронавируса

Вирусолог РАН предупредил о сохранении угрозы "третьей волны" COVID-19

Вирусолог РАН предупредил о сохранении угрозы "третьей волны" COVID-19
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');