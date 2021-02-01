ЦБ перечислит в бюджет 200 млрд рублей от продажи Сбербанка до 1 апреля

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Банк России направит в федеральный бюджет 200 млрд рублей от сделки по продаже Сбербанка до 1 апреля 2021 года. Такое распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина появилось на интернет-портале правовой информации.

"Эти средства уже заложены в доходы федерального бюджета 2021-2023 годов на 2021 год. Их планируется направить на реализацию общенационального плана восстановления экономики, в том числе на выполнение социальных обязательств государства", - сообщил Минфин.

Ранее предполагалось, что ЦБ при перечислении средств от продажи Сбербанка в бюджетмог оставить себе 300 млрд рублей плюс "переменный платеж" в 200 млрд рублей, который должен был компенсировать регулятору убытки от продажи санируемых банков. Проект бюджета на 2021-2023 годы лишил Банк России этого "переменного платежа".

О сделке по выходу ЦБ из капитала Сбербанка было объявлено в феврале 2020 года. Правительство выкупило пакет регулятора в банке за счет средств ФНБ.