Мурашко сообщил о снижении заболеваемости ВИЧ в России за три года

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России с 2017 по 2020 год снизилась с 85,5 тысячи до 60,3 тысячи новых случаев в год, сообщил в четверг глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на открытии Всероссийского форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

"Сегодня мы можем констатировать, что Россия стала одним из мировых лидеров по охвату населения скринингом на ВИЧ. Ключевое достижение российского здравоохранения в контексте борьбы с ВИЧ/СПИДом - практически полная элиминация вертикальной передачи инфекции. При существующей профилактике более чем в 99% случаев ВИЧ-инфицированные мамы могут родить здоровых детей", - сказал Мурашко.

Министр отметил вклад профильных социальных некоммерческих организаций в достижения по борьбе с ВИЧ в России, а также напомнил о недопустимости стигматизации и дискриминации ВИЧ-положительных людей.

"Ответственное отношение граждан к своему здоровью в силах остановить распространение ВИЧ-инфекции. В медицинских организациях нашей страны обеспечена возможность для граждан пройти добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Несмотря на определенные успехи, которых мы достигли, ВИЧ-инфекция продолжает оставаться серьезной угрозой не только в нашей стране, но и во всем мире", - подчеркнул Мурашко.