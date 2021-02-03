Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-1,2%

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips из-за роста антироссийских санкционных рисков после отмены условного наказания оппозиционеру Алексею Навальному. В то же время внешние фондовые площадки и нефть сохраняют восходящий коррекционный импульс в ожидании судьбы пакета стимулов американской экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,5-1,2%, причем индикаторы не удержали рубежи 3350 и 1400 пунктов соответственно.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3343,02 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1382,62 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,8%.

Доллар просел до 76,02 рубля (-0,2 рубля), золото стоит $1838,4 за тройскую унцию (+0,3%).

Симоновский суд столицы на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года колонии общего режима, которые ранее были назначены ему приговором суда по делу "Ив Роше".

Власти США, Великобритании, Германии, Австрии и Канады осудили решение по делу Навального и призвали освободить российского оппозиционера.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович заявила, что решение суда по делу Навального нарушает международные обязательства России в сфере прав человека.

Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что планирует представить законопроект о введении санкций в отношении "ответственных" за ситуацию с Навальным.

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что власти США быстро работают над анализом беспокоящих Вашингтон действий России, однако, если это потребуется, могут предпринять действия и до завершения этого процесса. "Я не могу чего бы то ни было исключать", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о том, могут ли США предпринять что-то, в частности, в связи с событиями вокруг оппозиционера Навального.

Подешевели акции UC Rusal (-1,8%), "Россетей" (-1,4%), Сбербанка (-1,2% и -0,9% "префы"), "Московской Биржи" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1%), "ФСК ЕЭС" (-1%), "Норникеля" (-1%), АФК "Система" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), банка ВТБ (-0,8%), "ММК" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), "МТС" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%).

Подорожали акции Polymetal (+1,5%), АДР Ozon (+1,1%), бумаги "Яндекса" (+0,7%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду можно назвать неоднозначным. Нефть дорожает, но промышленные металлы находятся под давлением слабой статистики из Китая, а ситуация на азиатских биржах в целом заметно хуже, чем накануне в США. Индекс доллара снижается, но происходит это на фоне роста доходностей по казначейским обязательствам США. Статистика по азиатскому региону указывает на ухудшение деловой активности в январе из-за карантинных мер. В России индекс деловой активности в сфере услуг вырос в январе до 52,7 пункта с декабрьских 48 пунктов.

Однако для рынка акций РФ и для рубля существует осложнение в виде очередного судебного решения по делу одного из оппозиционеров, на защиту которого встали посольства Европы и США. С другой стороны, рынки всегда остаются циничными. Если рубль и будет испытывать давление, то для рынка акций оно в большей степени будет происходить от слабых азиатских данных, считает аналитик.

Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, цены на нефть Brent замедлили подъем после обновления годовых максимумов накануне. Статданные от API вышли неплохими, показав сокращение по всем статьям, в среду в фокусе внимания официальные данные Минэнерго США. В настоящее время диапазон $50-55 за баррель Brent остается наиболее оправданным, но есть шансы краткосрочного спекулятивного роста на фоне общего позитивного настроя инвесторов. Тем не менее, закрепления выше годовых пиков не ожидается. Ориентир по Brent на среду - $56-58 за баррель.

Как отмечает начальник отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елена Шишкина, согласно опубликованным во вторник предварительным данным Статистического управления Европейского союза, экономика 19 стран еврозоны в IV квартале 2020 года сократилась на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, а в годовом выражении объем ВВП еврозоны уменьшился на 5,1%. Эксперты в среднем прогнозировали снижение ВВП на 1% и на 5,4% соответственно. По итогам 2020 года ВВП еврозоны упал на 6,8%.

На среду запланирована публикация блока важной макроэкономической статистики: в еврозоне ожидается публикация потребительских цен и индексов деловой активности в сфере услуг за январь, в США - публикация индекса деловой активности для сферы услуг. Министр финансов США Джанет Йеллен проведет встречу с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), Федеральной резервной системой (ФРС), ФРС Нью-Йорка и Комиссией по торговле товарными фьючерсами, где будет обсуждаться волатильность рынка, связанная с GameStop.

В США во вторник индексы акций выросли на 1,4-1,6% на новостях о прогрессе в проведении вакцинации в США и на фоне перспектив принятия новых мер поддержки американской экономики. По данным центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в стране к понедельнику по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19 получило более 26 млн человек, около 6 млн получили две дозы препарата.

По данным New York Times, в понедельник в стране было зафиксировано чуть более 139 тыс. новых случаев заражения. Таким образом, ежедневный прирост новых случаев сокращается. На прошлой неделе он в среднем составлял 146,4 тыс. в день, что на 29% ниже среднего показателя предыдущей недели.

Cпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер в понедельник представили бюджетную резолюцию, что является первым шагом в процедуре бюджетного "примирения", которая может позволить принять пакет президента США Джо Байдена объемом $1,9 трлн простым большинством голосов.

Джо Байден и министр финансов США Джанет Йеллен во вторник заявили сенаторам-демократам, что предложенного республиканцами альтернативного пакета объемом $618 млрд недостаточно для стабилизации экономики, заявил Чак Шумер, на которого ссылается Bloomberg.

В среду в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,4%).

Нефть

Нефть утром в среду продолжает попытки роста после обновления накануне максимума более чем за год, поддержку оказывают ожидания, что усилия, принимаемые странами-членами ОПЕК и другими производителями для ограничения добычи, приведут к уменьшению мировых запасов, пишет Dow Jones. Цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $57,72 за баррель (+0,5% и +2% во вторник), мартовская цена WTI – $54,99 за баррель (+0,4% и +2,3% накануне).

Поддержку нефтяному рынку также оказали данные Американского института нефти (API) о сокращении запасов нефти на прошлой неделе на 4,26 млн баррелей после падения на 5,27 млн неделей ранее. Снижение было отмечено вторую неделю подряд. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 0,37 млн баррелей, пишет Trading Economics.

Официальные данные Минэнерго США о запасах сырья в стране выйдут в среду в 18:30.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) в среду в 16:00 мск проведут заседание, на котором обсудят состояние рынка и исполнение сделки. Накануне технический комитет констатировал, что сделка ОПЕК+ в декабре была исполнена на 99%, при этом страны ОПЕК исполнили сделку на 103%, а не-ОПЕК – на 93%.

Комитет собирается каждый месяц. Решение о квотах на февраль и март было принято на январском заседании сразу на два месяца. Согласно решению ОПЕК+, все страны ОПЕК+ сохраняют январские уровни добычи, Россия может повысить добычу нефти на 65 тыс. б/с, Казахстан – на 10 тыс. б/с. На такие же объемы указанные страны могут повысить добычу и в марте.