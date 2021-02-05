Мурашко отметил сокращение на треть числа пациентов с COVID-19

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - За последние три недели в России число находящихся под наблюдением пациентов с коронавирусной инфекцией сократилось более чем на 30%, сейчас их 800 000, заявил "России 24" министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, COVID-19 отступает, отчасти под влиянием массовой вакцинации.

"Потому что те объемы вакцины, которые сегодня доставлены в регионы и (количество) уже привитого населения - это уже эпидемически значимый результат, поэтому мы и видим позитивный эффект", - сказал Мурашко.

Количество привитых в стране министр вновь не назвал.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом ранее сообщил, что на утро пятницы 5 февраля суточный прирост заболеваемости составил 16 688 новых случаев заражения COVID-19, умерли за сутки 527 заболевших. Всего с начала пандемии в стране официально выявлено 3 934 696 заразившихся коронавирусом и умерли 75 732 людей с этой инфекцией.

В декабре в России начали вакцинацию. 13 января президент Владимир Путин поручил сделать вакцинацию массовой. Людей пока в основном прививают первой зарегистрированной в России вакциной "Спутник V", созданной центре имени Гамалеи Минздрава.