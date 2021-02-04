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Защитники Шиеса сообщили о задержании одного активиста

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Полицейские пришли в лагерь активистов на станции Шиес в Архангельской области и задержали одного человека, сообщили "Интерфаксу" защитники Шиеса.

По их словам, к станции подъехали 11 машин с полицейскими. После задержания активиста лагерь перестал выходить на связь. На станцию перестали пускать, на дорогах поставлены блокпосты.

Ранее экоактивисты получили предписание перенести или убрать лагерь до 3 февраля, поскольку он мешает рекультивации полигона.

Комментария УМВД по Архангельской области у "Интерфакса" нет.

В 2018 году чиновники администрации Архангельской области утвердили проект по созданию экотехнопарка "Шиес" для размещения мусора из Москвы. Летом 2019 года ООО "Технопарк" завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка "Шиес". Жители и экоактивисты Архангельской области и Коми начали протестовать против проекта и устраивали акции.

В апреле 2020 года губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Коми Сергей Гапликов ушли в отставку. Их места заняли Александр Цыбульский и Владимир Уйба соответственно. Они выступили против продолжения строительства полигона в Шиесе.

Правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с "Технопарком" о строительстве полигона и объявило, что территория, ранее выделявшаяся под сваалку, будет рекультивирована. Цыбульский обещал, что рекультивацию закончат в 2024 году.

В начале 2021 года инициативная группа "Чистая Урдома" объявила об окончании более чем двухлетней протестной кампании против строительства мусорного полигона в Шиесе.

Архангельская область Шиес МВД Москва Технопарк Чистая Урдома

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