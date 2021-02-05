ННК поставит на Владивостокскую нефтебазу дополнительно 133 цистерны бензина

Автомобили в очереди на автозаправочную станцию в Хабаровске. 4 февраля. Фото: Денис Дмитриев/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - "Независимая нефтегазовая компания" Эдуарда Худайнатова с 6 февраля поставит на Владивостокскую нефтебазу дополнительно 133 цистерны бензина Аи-92 и Аи-95, заявил через пресс-службу гендиректор АО "ННК-Приморнефтепродукт" Андрей Волков.

С нефтебазы бензин ускоренно развезут на заправки ННК.

"Таким образом, в ближайшее время сеть АЗС ННК будет полностью обеспечена всеми видами топлива. Запасы будут восполнены", - говорится в заявлении.

Волков призвал автомобилистов "к рациональному потреблению топлива" и объяснил, что попытки сделать запасы бензина в канистрах могут сбить логистику компании по распределению топлива. Он заверил, что бензина достаточно, чтобы удовлетворить обычный спрос, и что топливо подвозят круглосуточно.

Жалобы на дефицит топлива на Дальнем Востоке начались ближе к концу января. В Приморье на шести из 33 заправок ННК возник дефицит бензина в связи с плановой модернизцией Хабаровского НПЗ, начавшейся 18 января. На АЗС возникли очереди, топливо подорожало.

ХНПЗ запустили 3 февраля. 4 февраля в администрации Хабаровского края сообщили, что завод начал выпускать бензин Аи-92, а с 6 февраля он должен начать выпускать и Аи-95.

Кроме того, с 4 февраля на нефтебазу ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" дополнительно поступило более 400 тонн бензина со складов Росрезерва. Сообщалось, что такое топливо будет поступать на базу регулярно, для создания резерва на нештатные случаи. Также на Дальний Восток направлены 2200 тонн бензина Аи-92, приобретенного на нефтеперерабатывающих заводах Сибири.

По словам хабаровских чиновников, навести порядок мешают ажиотажный спрос и спекуляции.

"Перекупщики заливают по 200 литров "в одни руки", именно такое количество разрешено отпускать по закону, а затем по объявлениям перепродают бензин населению. В итоге отдельные заправки опустошаются за несколько часов, что не дает компании ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт" войти в плановый график и стабилизировать ситуацию окончательно", - заявил через пресс-службу регионального правительства и.о. председателя комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

ННК является крупнейшим игроком на розничном рынке Дальнего Востока, ее доля в ключевых регионах округа достигает порядка 45%. Компания владеет сетью из более двухсот АЗС в шести дальневосточных регионах. Единственный нефтеперерабатывающий актив ННК - "ННК-Хабаровский НПЗ" мощностью 5 млн тонн нефти в год - расположен также на Дальнем Востоке. С 2017 года завод производит бензин класса Евро-5. Вся производимая на заводе продукция реализуется на территории Дальнего Востока.