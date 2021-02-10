Проекты "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" оштрафовали на 11 млн руб.

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы вынес решение о штрафах на сумму 11 млн рублей за отсутствие специальной маркировки у проектов медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" ("РСЕ/СЕ"), включенной в России в реестр СМИ-иноагентов, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Роскомнадзора.

"Мировой суд рассмотрел 40 дел, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа. Общая сумма штрафов составила 11 млн рублей", - сообщили в ведомстве на запрос "Интерфакса".

Там уточнили, что "протоколы в отношении ООО "РСЕ/РС" (внесено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента - ИФ) и его гендиректора составлены из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов".

"В настоящий момент за неисполнение требований закона о маркировке информации составлено 166 протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ", - сказали в Роскомнадзоре.

Ранее в "РСЕ/РС" сообщали, что сумма штрафов, вынесенных по составленных РКН протоколам, достигла 7,15 млн рублей.

В Роскомнадзоре напомнили, что по закону "О СМИ" (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Эта норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.

"РСЕ/СЕ" против

5 февраля медиакорпорация "РСЕ/СЕ" на своем сайте сообщила, что обжаловала в Тверском суде Москвы первые четыре штрафа на 1,1 млн руб. в отношении ООО "РСЕ/СЕ" и гендиректора организации, которым является глава Русской службы "Радио Свобода" Андрей Шарый. "Действия Роскомнадзора, указано в направленном юристами медиакорпорации в районный суд десятистраничном документе, препятствуют свободе профессиональной деятельности журналистов, противоречат Конституции России и закону о СМИ, ограничивая конкуренцию на рынке СМИ. В России, указано в апелляции, запрещена цензура, однако изложенные в приказе Роскомнадзора нормативы "искажают суть сообщений, меняют их восприятие аудиторией. Исполнение указанных требований создает образ недоверия и неприятия к сообщениям и материалам проектов РСЕ/РС". Выполнение приказа ведомства в ряде случаев является технически невозможным", - говорится в сообщении.

По словам регионального директора РСЕ/РС по странам Европы и развитию телепроектов Кирилла Сухоцкого, которые приводятся в сообщении, "штрафы представляют собой организованную государством кампанию принуждения и запугивания, они направлены против медиакорпорации, редакционная независимость которой защищена законом".

27 января, ООО "РСЕ/РС" и его гендиректор были оштрафованы на общую сумму 1,1 млн рублей за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов "Крым.Реалии" и "Фактограф". 2 февраля мировой суд вынес решения об административном наказании ООО "РСЕ/РС"" и его гендиректора за отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов: "Idel.Реалии", "телеканал Настоящее Время", "Сибирь. Реалии", "РСЕ/РС" на сумму 2, 2 млн руб. Таким образом, мировой суд рассмотрел к тому моменту уже 12 из 18 протоколов, которые Роскомнадзор намеревался составить в отношении проектов медиакорпорации.

Форма маркировки

В соответствии с его приказом от 23 сентября, сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости.