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Петербургские депутаты поддержали законопроект о вытрезвителях

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло в первом чтении законопроект, позволяющий Смольному организовывать работу медицинских вытрезвителей.

Законопроект представил вице-спикер Законодательного собрания Сергей Соловьев. Он подчеркнул, что закон нужно было принять уже давно.

"По всем данным, в состоянии алкогольного опьянения в России ежегодно погибает около 50 тыс. граждан - в основном, трудоспособного возраста. В том числе, от переохлаждения. Оказавшись на улице в беспомощном состоянии, такие лица нередко становятся жертвами противоправных посягательств", - отметил Соловьев.

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По его словам, вытрезвители уже действуют в 20 российских регионах, в том числе в Москве, Самаре и Нижнем Новгороде. "Эффект заметен уже сегодня. По этим регионам идет снижение так называемой пьяной преступности в среднем на 16%", - подчеркнул депутат.

Он сослался на данные соцопросов, согласно которым до 80% россиян поддерживают возвращение вытрезвителей.

С критикой законопроекта выступил депутат Борис Вишневский ("Яблоко"). "Все это уже было в советские времена. Плавали, знаем. Аргументы были ровно те же: забота о бедных напившихся гражданах, которые замерзают, которых надо доставить, обогреть. Все это кончалось тем, что их там (в вытрезвителях - ИФ) грабили, избивали, обирали, а потом с них еще и брали за это деньги. Ничем другим практика советских вытрезвителей не отмечена", - сказал Вишневский.

Законопроект поддержали 35 депутатов, трое воздержались, против проголосовали пятеро. Документ был принят за основу.

Петербург

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