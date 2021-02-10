Песков переадресовал правительству вопрос о въезде в РФ рабочих мигрантов
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о допуске в Россию рабочих мигрантов, отметив, что кабинет министров активно обсуждает эту тему.
"Это вопрос правительства", - сказал он журналистам, комментируя просьбу Минсельхоза о введении послаблений в вопросе миграции.
Песков отметил, что соответствующую тему также поднимали и в строительном комплексе, который испытывает нехватку рабочих рук.
"Эта тема сейчас активно обсуждается в правительстве", - добавил Песков.
Он отрицательно ответил на вопрос, сформировал ли глава государства какую-то позицию по этой теме.