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Песков переадресовал правительству вопрос о въезде в РФ рабочих мигрантов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о допуске в Россию рабочих мигрантов, отметив, что кабинет министров активно обсуждает эту тему.

"Это вопрос правительства", - сказал он журналистам, комментируя просьбу Минсельхоза о введении послаблений в вопросе миграции.

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Песков отметил, что соответствующую тему также поднимали и в строительном комплексе, который испытывает нехватку рабочих рук.

"Эта тема сейчас активно обсуждается в правительстве", - добавил Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, сформировал ли глава государства какую-то позицию по этой теме.

Дмитрий Песков

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