Главный редактор "Медиазоны" обжаловал в ЕСПЧ арест за ретвит

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов обжаловал назначенный ему административный арест в Европейском суде по правам человека, сообщили в правозащитной организации "Апология протеста", которая представляет его интересы.

Там напомнили, что он отбывает 15 суток ареста за ретвит шутки о самом себе.

В жалобе говорится, что российские власти в деле Смирнова нарушили сразу несколько ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство), ст. 7 (наказание исключительно на основании закона), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 11 (свобода собраний и объединений), ст. 14 (запрещение дискриминации), ст. 3 во взаимосвязи со ст. 13 (бесчеловечные условия содержания и отсутствие эффективных средств правовой защиты в случае отбывания административного ареста), ст. 2 Протокола 7 к Конвенции (право на апелляцию в части незамедлительного исполнения административного ареста).

Суды "никак не ответили на главный аргумент заявителя, что опубликованная им запись не содержала сведений о проведении публичного мероприятия в принципе, а также месте и городе его проведения, к участию в котором заявитель якобы агитировал граждан", говорится в заявлении

"Кроме того, в жалобе говорится о дискриминации по половому признаку, поскольку российское законодательство прямо запрещает назначать административный арест лишь женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, тогда как Смирнов наряду с супругой воспитывает малолетнего ребенка", - отметил старший партнер "Апологии протеста", адвокат Александр Передрук, готовивший жалобу.

В жалобе также идет речь о бесчеловечных условиях содержания Смирнова в Центре временного содержания иностранных граждан в Сахарове, а именно - переполненности камер, в результате чего "арестованные, включая заявителя, были вынуждены спать по очереди, а туалет был отгорожен от общей площади, где люди в том числе принимали пищу, лишь импровизированной занавеской, сделанной из подручных средств (веревки и простыни) самими арестантами", и, в частности о повышенном риске заболевания новым коронавирусом в таких условиях.

Тверской суд Москвы 3 февраля назначил Смирнову 25 суток административного ареста, признав его виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Поводом стал ретвит журналистом шуточного сообщения о его сходстве с солистом группы "Тараканы" Дмитрием Спириным. При этом на картинке со Спириным была дата несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Следствие и суд расценили это как призыв участвовать в этом протесте.

Позднее Мосгорсуд сократил срок ареста Смирнова до 15 суток.