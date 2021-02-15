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Песков не смог объяснить бесполетную зону над дворцом в Геленджике

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Несмотря на большое число просмотров фильма Алексея Навального про "дворец в Геленджике", в нем рассказывается неправда, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Комментируя введение бесполетной зоны в этом районе и пограничную станцию, он напомнил, что пограничный отряд там был расположен давно.

"И какие-то меры в связи с нахождением пограничников, конечно, принимаются, я не знаю, какие, но я бы, скорее, объяснил это наличием там погранотряда давным-давно. А по режимам бесполетных зон я, честно говоря, не силен в нюансах этих бесполетных зон, это, скорее, вопрос тех, кто занимается вопросами безопасности, специальных служб", - сказал он.

В ФСБ ранее объясняли, что Минтранс 24 июля 2020 года ввел бесполетную зону у мыса Идокопас в районе Геленджика в связи с разведывательной активностью стран НАТО. ФСО сообщила, что охраняемых ей объектов в Геленджике нет.

Песков напомнил, что после нескольких дней обсуждения фильма нашелся владелец здания - Аркадий Ротенберг, который хочет разместить там апарт-отель, то есть, использовать недвижимость в коммерческих целях.

На вопрос об утверждениях эко-активистов о том, что на этой территории нарушаются природоохранные законы, Песков ответил, что для этого есть контролирующие органы. "Это их прерогатива, я не могу отвечать на эти вопросы", - сказал он.

"Стало ясно, что приписываемая принадлежность этого дома президенту является полной чушью и враньем. В целом, конечно, подавляющему большинству людей это ясно. Конечно, реальный рейтинг президента Путина и рейтинг доверия зиждется на реальных делах, а не на подобных инсинуациях", - ответил Песков на вопрос, почему фильм о дворце почти не повлиял на рейтинг главы государства.

25 января сам Путин заявил, что дворец в Геленджике не принадлежит ни ему, ни кому-либо из его родственников, хотя некоторых людей, упомянутых в расследовании, он знает. Он отметил, что тема этого объекта недвижимости муссируется в СМИ уже десять лет. Также он обратил внимание, что в фильме есть монтаж, где его изображение перенесли из Енисея в неизвестный ему бассейн.

Расследование о дворце в Геленджике было обнародовано 19 января, на следующий день после ареста Алексея Навального.

Возвращение Навального

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Геленджик Владимир Путин Алексей Навальный Аркадий Ротенберг ФСБ ФСО

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