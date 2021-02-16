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В Перми предстанут перед судом еще трое фигурантов дела о гибели постояльцев отеля

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении еще нескольких обвиняемых по делу о гибели постояльцев отеля "Карамель" в Перми, сообщает пресс-служба СКР во вторник.

В частности, речь идет о замначальника службы эксплуатации одного из подразделений ООО "Пермская сетевая компания" Сергее Агееве, бывшем главном инженере управляющей компании "Профи-Дом" Вячеславе Хилькове и инспекторе одного из районных отделений надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифе Исмакаеве.

В зависимости от роли каждого, они обвиняются в совершении преступлений по части 3 статьи 217, части 3 статьи 109, части 2 статьи 118, части 3 статьи 293 УК РФ (нарушение правил промбезопасности на опасном производственном объекте, повлекшее гибель людей и причинение тяжкого вреда здоровью; причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей; халатность).

По версии следствия, "в результате преступного бездействия" Агеева, Хилькова и Исмакаева ночью 20 января 2020 года произошел прорыв трубы горячего теплоснабжения. Были затоплены подвальные помещения жилого комплекса на улице Советской Армии в Перми, в котором располагалась мини-гостиница "Карамель", говорится в сообщении.

В результате инцидента погибли пять человек, трое пострадали.

Уголовное дело в отношении владельца гостиницы Сергея Щербакова, обвиняемого по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей), в настоящее время рассматривается в Индустриальном райсуде Перми.

Как сообщалось, в ночь на 20 января 2020 года в Индустриальном районе Перми прорвало трубу с теплоносителем рядом с жилым домом, где на цокольном этаже располагается мини-отель "Карамель". Кипяток залил помещение гостиницы, из-за чего погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще несколько человек пострадали. Среди пострадавших – двое спасателей и сотрудница отеля.

Прорыв трубы с кипятком в отеле в Перми

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Пермь

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