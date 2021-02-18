В Кремле назвали неправомерным требование ЕСПЧ освободить Навального

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Требование ЕСПЧ к властям Росии немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального неправомерно и является вмешательством в судебные дела в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наше отношение к этому решению вчера было озвучено министром юстиции Чуйченко. Решение неправомерное, оно является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что с нашей точки зрения является недопустимым", - сказал он.

Его спросили, рассматривает ли Россия возможность выхода из Совета Европы и ожидает ли санкций со стороны этой организации.

"Ответ на все другие части вашего вопроса, наверное, негативный. Нет, мы не ищем никакой конфронтации, ничего", - ответил пресс-секретарь президента.

При этом он заметил, что, с другой стороны, "поспешность в принятии подобных решений, и, наверное, явная ангажированность в принятии подобных решений, конечно, вызывает у нас очень много вопросов".

Отвечая на вопрос, воспользуется ли президент в связи данным решением ЕСПЧ своим правом обратиться в Конституционный суд, чтобы спросить, возможно ли исполнение этих требований, Песков сказал: "Я еще раз вас хочу отослать к заявлению министра юстиции, который еще вчера заявил о неправомерности решения для нашего суда. В настоящий момент я предлагаю исходить именно из заявления Минюста".

17 февраля Страсбургский суд применил правило 39 регламента суда, "определив российскому правительству незамедлительно освободить Навального из следственного изолятора". Адвокат Навального Ольга Михайлова отметила, что такое решение принято ЕСПЧ впервые.

Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал это решение необоснованным, политически мотивированным и неправомерным. "Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства", - заявил министр.

Требование суда он также назвал "заведомо неисполнимым", "поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи".

Позднее представитель МИД России Мария Захарова назвала требование ЕСПЧ очередным примером вмешательства во внутренние дела России и элементом кампании давления на Москву. Сам прецедент она назвала "залпом по международному праву, последствия которого ЕСПЧ не соизмеряет", и предупредила, что в Страсбурге тем самым "разрушают международную правовую основу, которую сами и создавали".

Однако адвокат Навального Ольга Михайлова высказала мнение, что российские власти все же должны исполнить решение ЕСПЧ в связи со взятыми на себя международными обязательствами. Она отметила, что "исполнение правила 39 регламента находится под контролем Комитета министров Совета Европы".

Навальный был задержан 17 января сразу по прилете в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение. 18 января Химкинский городской суд его арестовал. 2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству столичного УФСИН заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Поводом ужесточения наказания стало то, что оппозиционер в течение 2020 года пропускал даты, когда должен был отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

В 2017 году ЕСПЧ присудил братьям Навальным компенсацию за несправедливое судебное разбирательство по делу "Ив Роше".