"Гаражная амнистия" вступит в силу с 1 сентября

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Закон о "гаражной амнистии" вступит в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 2026 года, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Нам представляется, что нужно безусловно примерно по той же технологии, которая у нас есть по "дачной амнистии", но с большим упором на Земельный кодекс, потому что объект, в первую очередь, это земельный участок (...) Предполагается, что такая "гаражная амнистия" вступит в силу с 1 сентября и будет до 2026 года", - сказал он на встрече с депутатами Екатеринбургской городской думы в среду.

Крашенинников сообщил, что для оформления прав граждан на гаражи можно будет представить любые документы, прямо или косвенно свидетельствующие о праве обладания этим объектом, например, квитанции за электроэнергию или членскую книжку в кооперативе.

Крашенинников также добавил, что в Москве "есть такая уходящая проблема, как "ракушки". "Ракушки", конечно, к этой амнистии относиться не будут. Будут относиться ("к гаражной амнистии" - ИФ) капитальные гаражи, находящиеся внутри кооперативов и товариществ гаражных или вне. Либо также "сваренные" гаражи, которые сложно отнести к недвижимости, но находящиеся в кооперативах. Собственность будет оформляться непосредственно на земельный участок и на то, что на нем находится", - уточнил глава думского комитета.

Крашенинников сообщил также, что в дальнейшем в гаражной сфере потребуется создавать закон о гаражных объединениях, чтобы урегулировать вопросы деятельности и обслуживания объектов внутри этих объединений.

Закон о "гаражной амнистии"

Госдума 26 января приняла в первом чтении законопроект о "гаражной амнистии". Законопроект позволит предоставить гражданам земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи. В документе указано, что гражданам будут предоставлять под гаражи землю, находящуюся в государственной или муниципальной собственности, в порядке, установленном действующей главой V.1. Земельного кодекса "Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности".

Согласно проекту, до 1 января 2026 года гражданин, использующий гараж, который относится к объектам капитального строительства, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором расположена конструкция, если землю под нее предоставила организация или орган власти.

Предусматривается одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности - на гараж, возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса, и на земельный участок под гаражом. Это будет осуществляться по заявлению органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставившего указанный земельный участок.