Возбуждено дело об отравлении трех десятков человек в Каспийске

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Дагестане возбудили уголовное дело по публикациям в СМИ о массовом отравлении детей в Каспийске. Дело расследуется по статье 238 УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщили в СК.

По версии следствия, в феврале 2021 года в Каспийскую центральную городскую больницу обратились 26 детей в возрасте от 3-х месяцев до 14 лет с симптомами кишечной инфекции. Следствие ищет источник инфекции.

В Минздраве Дагестана в среду сообщили, что в Каспийске 23 и 24 февраля к врачам обратились всего 29 человек, в том числе 26 детей. Все они жаловались на симптомы отравления. Источник "Интерфакса" говорил, что жителям Каспийска посоветовали не использовать водопроводную воду и перейти на воду в бутылках.

С начала 2021 года массовые отравления водой в Дагестане отмечались в Буйнакске и в Хунзахском районе.