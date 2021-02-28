Еще трое задержаны после перестрелки с жертвой в кафе в Шлиссельбурге

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Более полусотни человек участвовали в конфликте со стрельбой в кафе в Шлиссельбурге, восемь человек задержаны, сообщает пресс-служба управления СКР по Ленинградской области.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий совместно с сотрудниками полиции установлены восемь граждан в возрасте от 23 до 36 лет, которые причастны к совершению преступления. В настоящее время они задержаны", - говорится в сообщении СКР.

Решается вопрос об их заключении под стражу.

По местам проживания подозреваемых проведены обыски, в ходе которых силовики изъяли несколько единиц огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов, следует из сообщения.

В связи с инцидентом расследуются три уголовных дела: об убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч.2 ст. 105 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ) и хулиганстве с применением оружия (ч.2 ст. 213 УК РФ).

Ранее сообщалось, что за стрельбу с жертвой в кафе в Шлиссельбурге задержаны пять выходцев с Кавказа, в том числе владелец заведения.

В ночь на 26 февраля в кафе "Баку" в Шлиссельбурге (Ленинградская область) произошла массовая драка с перестрелкой, в который погиб 38-летний мужчина. По данным СК, еще один участник конфликта, 34-летний мужчина, с огнестрельным ранением находится в больнице. Источник "Интерфакса" сообщал, что его состояние оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, конфликт со стрельбой произошел во время так называемой "стрелки" представителей одной диаспоры, которые борются за сферы экономического влияния.