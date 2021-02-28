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Еще трое задержаны после перестрелки с жертвой в кафе в Шлиссельбурге

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Более полусотни человек участвовали в конфликте со стрельбой в кафе в Шлиссельбурге, восемь человек задержаны, сообщает пресс-служба управления СКР по Ленинградской области.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий совместно с сотрудниками полиции установлены восемь граждан в возрасте от 23 до 36 лет, которые причастны к совершению преступления. В настоящее время они задержаны", - говорится в сообщении СКР.

Решается вопрос об их заключении под стражу.

По местам проживания подозреваемых проведены обыски, в ходе которых силовики изъяли несколько единиц огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов, следует из сообщения.

В связи с инцидентом расследуются три уголовных дела: об убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч.2 ст. 105 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч. 2 ст. 222 УК РФ) и хулиганстве с применением оружия (ч.2 ст. 213 УК РФ).

Ранее сообщалось, что за стрельбу с жертвой в кафе в Шлиссельбурге задержаны пять выходцев с Кавказа, в том числе владелец заведения.

В ночь на 26 февраля в кафе "Баку" в Шлиссельбурге (Ленинградская область) произошла массовая драка с перестрелкой, в который погиб 38-летний мужчина. По данным СК, еще один участник конфликта, 34-летний мужчина, с огнестрельным ранением находится в больнице. Источник "Интерфакса" сообщал, что его состояние оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, конфликт со стрельбой произошел во время так называемой "стрелки" представителей одной диаспоры, которые борются за сферы экономического влияния.

Ленинградская область Шлиссельбург

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