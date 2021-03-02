Купить ЧТПЗ разрешили "Трубной металлургической компании" и Загорскому заводу

Однако, несмотря на разрешение ФАС, Загорский завод на ЧТПЗ больше не претендует

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайства на покупку "Челябинского трубопрокатного завода" как "Трубной металлургической компании", так и "Загорскому трубному заводу", сообщили "Интерфаксу" источники в отрасли.

"Разрешения на покупку ЧТПЗ ведомство выдало обеим компаниям с предписаниями", - сказал собеседник агентства.

ЗТЗ на "Челябинский трубопрокатный завод" больше не претендует, сказал еще источник.

В ФАС, ЧТПЗ и ЗТЗ от комментариев отказались. Получить оперативно комментарий ТМК "Интерфаксу" не удалось.

О том, что ТМК Дмитрия Пумпянского стала основным претендентом на покупку "Челябинского трубопрокатного завода", во вторник написала РБК со ссылкой на источники. Сделка по покупке "Трубной меткомпанией" ЧТПЗ может состояться в марте-апреле.

Согласно оценкам собеседника "Интерфакса" в одной из компаний отрасли, в результате такого слияния образуется новый игрок на рынке бесшовных труб с долей около 98%.

Возможность консолидации в российской трубной отрасли стала активно обсуждаться еще в 2020 году. Летом прошлого года на рынке обсуждалась возможная M&A-сделка с участием группы ЧТПЗ Андрея Комарова, которая весной прошлого года отказалась от IPO. Тогда основными претендентами на челябинскую компанию назывались ТМК и Загорский трубный завод.

Одним из возможных вариантов рассматривалось создание альянса с ТМК, в данном случае речь не шла о потере контроля ЧТПЗ, рассказывали "Интерфаксу" источники в отрасли. Другой собеседник агентства также подтверждал переговоры двух сторон: по его данным, речь шла о покупке челябинского завода ТМК, но "компании не смогли договориться".

Вторым претендентом на активы ЧТПЗ источники называли тогда ЗТЗ, который "вел более агрессивные переговоры".

В конце июля ЧТПЗ и ЗТЗ договорились о создании промышленной группы для обеспечения предприятий ТЭК трубной и сопутствующей продукцией. На первом этапе сделки предполагалось, что основной акционер ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" Андрей Комаров совместно с партнерами войдет в капитал АО "ЗТЗ" в доле 50%, говорил советник председателя совета директоров, мажоритарного акционера ЧТПЗ Сергей Лебедев. Партнеры не раскрывались, при этом доля Комарова, как ожидалось, составит не менее 25% на этом этапе.

"Сегодня на рынке очевидна стагнация, которая обусловлена переизбытком мощностей и высокой конкуренцией, поэтому одним из способов снижения давления на производителей может стать создание альянсов производителей труб. Мы прорабатываем такой вариант с ЗТЗ, - говорил CEO ЧТПЗ Борис Коваленков прошлой осенью. - Для обеих компаний мы видим в этом решении много возможностей и перспектив: это и выравнивание производственной загрузки, и объединение научно-технического потенциала для развития потребительских характеристик продукции, и более сбалансированная инвестпрограмма".

О форме будущего альянса компании отказывались говорить даже спустя полгода после объявления сделки, а в конце зимы стороны прекратили переговоры, рассказали источники.

В перспективе ЗТЗ не рассматривает сделки M&A как сценарий расширения бизнеса, сообщили в ЗТЗ, отказавшись от других комментариев.

Летом прошлого года стало известно, что группа ЧТПЗ (флагманские активы "Челябинский трубопрокатный завод" и "Первоуральский новотрубный завод") и "Загорский трубный завод" договорились создать промышленную группу для обеспечения предприятий ТЭК трубами и сопутствующей продукцией.