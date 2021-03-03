Калви считает значительным влияние дела Baring Vostok на инвестклимат

Он также высказал мнение, что процесс по этому делу безосновательно затягивается

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Основатель Baring Vostok, американский инвестор Майкл Калви заявил, что уголовное дело в его отношении отразилось на инвестиционном климате в России, поскольку все бизнес-сообщество почувствовало, что дело могут завести на любого. Он сказал это журналистам после очередного заседания Мещанского суда по этому делу.

"Я считаю, что влияние было сильное. Потому что все, кто меня знает, знают, что я был среди иностранцев, наверное, самый позитивный, самый большой оптимист в России", - заявил он.

Бизнесмен напомнил, что много делал "для защиты имиджа России на международном инвестиционном уровне и привлекал колоссальное количество инвестиций - больше $3 млрд инвестиций".

"Даже после ухудшения геополитического климата я продолжал привлекать инвестиции в Россию и защищать имидж страны. Я думаю, что все бизнес-сообщество чувствовало, что если это может произойти с Майклом Калви, это может коснуться любого человека, - добавил бизнесмен. - В любом случае я думаю, что если у меня будут физические возможности, когда этот процесс закончится, я планирую продолжать свою инвестиционную деятельность. Я до сих пор в это верю".

Он добавил, что его оптимизм укрепляет "огромная поддержка", которую фигуранты дела получили от всего бизнес-сообщества.

"У меня есть ощущение что процесс, слушание затягивается без оснований. Уже два года процесс идет, и вместо того, чтобы продолжать нашу работу - инвестиции в российскую экономику, мы тратим время на этот безосновательный процесс, - продолжил инвестор. - Тем не менее, я верю в российскую судебную систему и убежден, что рано или поздно суд подтвердит нашу невиновность. Конечно, нам бы хотелось, чтобы это получилось раньше, чем поздно".

О готовности оставаться в России и продолжать инвестировать Калви говорил и в самом начале процесса.