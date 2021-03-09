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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:28Заразились
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Каждый пятый депутат Думы привился от коронавируса

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 22% депутатов прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19, доля переболевших парламентариев остается на уровне одной трети.

"У нас переболело 35% депутатского корпуса, 22% депутатов сделали прививки, но это не значит, что мы должны с вами нарушать меры предосторожности, безопасности", - сказал Володин во вторник на пленарном заседании Госдумы.

Он призвал коллег к заботе о своем здоровье и здоровье близких.

Ранее стало известно, что за время пандемии два парламентария из Думы умерли от COVID-19: в декабре прошлого года скончался депутат от КПРФ Валентин Шурчанов, в сентябре - депутат-коммунист Ваха Агаев.

В январе этого года Володин сообщал, что один депутат нижней палаты, заразившийся коронавирусом, попал в реанимацию в очень тяжелом состоянии.

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 09 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Вячеслав Володин Госдума Коронавирус

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