Суд не признал факт провокации против осужденной за шпионаж Цуркан

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд не установил провокации, совершенной в отношении бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карины Цуркан, осужденной к 15 годам колонии за шпионаж, следует из текста вынесенного ей приговора.

"Суд критически относится к показаниям подсудимой Цуркан К.В. и доводам стороны защиты о ее невиновности, согласно которым все обвинение построено на провокации со стороны неустановленных лиц и сотрудников правоохранительных органов России, полагая их избранным способом защиты", - говорится в документе, опубликованном в среду правозащитным объединением "Команда 29", адвокаты которого защищают Цуркан.

По мнению суда, доводы защиты "опровергаются предоставленными суду стороной обвинения доказательствами, полностью изобличающими Цуркан".

Комментируя приговор, руководитель "Команды 29", адвокат Иван Павлов подчеркнул, что "защита не утверждала, что это была именно провокация". "Адвокаты в самом начале судебного следствия выдвинули несколько версий, которые могли объяснить появление используемых обвинением против Цуркан так называемых улик, при этом не ставя под сомнение ее добропорядочность и законопослушность", - отметил он.

По словам Павлова, защита, в частности, предположила, что иностранные спецслужбы специально могли "подбросить" российским донесения на Цуркан и копию ее "агентской" анкеты, чтобы отвести подозрения от настоящего агента, работающего в энергетическом секторе России.

Кроме того, защита заявляла, что анкеты Цуркан как агента молдавской спецслужбы могла быть составлена на постороннее лицо, которым случайно оказалась бывший топ-менеджер "Интер РАО". Такое "легендирование", по словам Павлова, встречается в практике работы спецслужб.

Согласно еще двум версиям, преследование Цуркан могло быть "рейдерским захватом" ее должности или из мести могло быть инициировано бывшим президентом непризнанной Приднестровской Молдавской республики Евгением Шевчуком.

Мосгорсуд 29 декабря 2020 года приговорил Цуркан к 15 годам колонии общего режима за шпионаж. Кроме того, суд обратил в доход государства изъятые у нее более 656 млн руб.

По версии обвинения, Цуркан, будучи членом правления - руководителем блока трейдинга "Интер РАО", в сентябре 2015 года передала секретные сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины Службе информации и безопасности Молдавии (СИБ РМ).

Цуркан вину не признала ни на следствии, ни в суде.