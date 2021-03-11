Экс-глава Удмуртии попросил освободить его от наказания в связи с болезнью

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Завьяловский районный суд Удмуртии поступило ходатайство осужденного за взяточничество экс-главы региона Александра Соловьева об освобождении его от наказания в связи с болезнью. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества республики в четверг.

Ходатайство принято к производству суда, рассмотрение назначено на 18 марта в закрытом судебном заседании, говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время он находится в медицинском учреждении ФСИН России.

Обвинение и приговор

Соловьев был задержан 4 апреля 2017 года, помещен под стражу, а затем переведен под домашний арест. В день задержания он был отрешен от должности.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от представителей организаций, участвовавших в строительстве мостов через реки Кама и Буй у города Камбарки, взятки в 139 млн рублей, долю участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей, а также кадастровые услуги имущественного характера. Речь идет о двух эпизодах получения взяток.

За это он обеспечил внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий на пользование участком недр местного значения, а также общее покровительство и попустительство по службе в пользу взяткодателей, считает следствие.

Начавшийся в декабре 2018 года суд над экс-главой Удмуртии продолжался почти два года. Заседания несколько раз откладывались из-за состояния здоровья подсудимого, адвоката и режима самоизоляции.

В октябре 2020 года Соловьев был признан виновным по двум эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 275 млн рублей.

Соловьев обжаловал приговор, настаивая на своей невиновности. Апелляционные жалобы также подали его жена и дочь, оспаривающие наложение ареста на их имущество, в том числе недвижимость и земельные участки. Но апелляционный суд в январе оставил приговор в силе.

Защита экс-главы Удмуртии заявила, что намерена обжаловать это решение.

В середине февраля Соловьев был госпитализирован в одну из больниц Ижевска.

Один из местных телеграм-каналов публиковал информацию о его смерти, которая была растиражирована в других телеграм-каналах и СМИ. В УФСИН по Удмуртии опровергли эти слухи, назвав состояние госпитализированного Соловьева стабильным.