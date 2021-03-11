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На программу туристического кэшбэка в РФ выделят еще 2 млрд рублей

На программу туристического кэшбэка в РФ выделят еще 2 млрд рублей
Озеро Байкал
Фото: Ulf Mauder/picture alliance via Getty Images

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Правительство выделит дополнительно 2 млрд на продолжение программы туристического кэшбэка, ее второй этап начнется уже в марте, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Сегодня выделим 2 млрд рублей на продолжение программы. Ее новый этап начнем уже в марте этого года, чтобы сейчас, когда приближается сезон отпусков, люди могли заранее бронировать поездки по доступной цене", - сказал он на заседании правительства в четверг.

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По словам премьера, выделение указанных средств "позволит снизить для туристов стоимость около 300 тысяч услуг, даст возможность активнее развивать туристический бизнес в регионах".

Программа кэшбэка

Первые два этапа распродажи туров с кэшбэком прошли летом и осенью 2020 года, правительство ранее выделило на эту программу 15 млрд рублей. В рамках акции можно было приобрести туры или размещение в отелях продолжительностью от двух ночей без ограничений по стоимости тура и получить 20% потраченной суммы обратно. Кроме того, в первой и второй волне продаж принимали участие и санатории, которые находятся в реестре классифицированных отелей.

По данным Ростуризма, в рамках двух этапов программы кэшбэка туристы потратили на путешествия по России 6,5 млрд рублей и получили обратно от государства 1,2 млрд рублей, в акции приняли участие 300 тыс. человек. Оставшиеся от реализации программы средства было решено перенести на 2021 год.

Михаил Мишустин

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