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В банке "Открытие" считают россиян не готовыми сдавать биометрию

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Население России не готово сдавать биометрические данные, стимулировать процесс можно только с помощью материальных поощрений, заявила на пресс-конференции управляющий банка "Открытие" в Свердловской области Наталья Алемасова.

"Для того чтобы была биометрия, нужно желание граждан идти эту биометрию сдавать. Желания нет. Сделано все. Железной рукой загоняют человечество к счастью. Но, к сожалению, потребитель не голосует за биометрию. Мы не видим пока готовности населения с этим работать", - сказала она.

"Стимулировать через какие-то меры, когда вы получаете... Сдайте биометрию - получите 0,1 процентной ставки к вашему депозиту. Только путем стимулирования какого-то материального", - допустила Алемасова.

Она напомнила, что биометрию придумали для удобства клиента.

"Но если население говорит - не надо мне вашего лучшего, оставьте мне мое хорошее, - может, просто не время, может быть, лучше подождать, может, дозреет новое поколение, для которого биометрия будет важной (. . .) и они не будут тратить время на походы в банки. Но пока мы не видим спроса", - сказала топ-менеджер.

Ранее директор департамента реализации стратегических проектов Минцифры России Юрий Парфенов отмечал, что некоторые госуслуги и онлайан-сервисы не доступны с мобильных устройств, так как с них невозможно поставить электронную подпись; введение биометрической идентификации решает эту проблему, но она не будет обязательной.

Ранее в марте "Коммерсантъ" сообщил, что Банк России решил потребовать от банков ускорить сбор биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС), а правительство планирует за два года увеличить количество записей в ЕБС с 164 000 до 70 млн штук. Дополнительным стимулом призван стать сбор данных не только через банки, как сейчас, но также через МФЦ и специальное приложение, которое разрабатывает оператор реестра Единой биометрической системы (ЕБС) "Ростелеком".

ФК Открытие Минцифры Банк России Наталья Алемассова

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