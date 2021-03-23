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Омбудсмен нашел противоречия позиции КС в поправках в закон о митингах в Петербурге

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - ЗакСобрание Петербурга приняло поправки в закон о проведении митингов, которые противоречат позиции Конституционного суда в части регулирования таких акций рядом с образовательными и медицинские учреждениями, заявил региональный уполномоченный по правам человека Александр Шишлов.

Он считает, что запрет проводить публичные мероприятия рядом с образовательными, медицинскими и культурными учреждениями абсурден и противоречит Конституции.

"Эта проблема дошла до КС, и было однозначное постановление, что общий запрет на проведение публичных мероприятий возле таких мест неконституционен, и должны быть внесены изменения в региональные законы", - напомнил омбудсмен.

Однако, по его словам, новая редакция закона по-прежнему противоречит Конституции.

"Мы участвовали в подготовке этого законопроекта, изменения были внесены в виде, соответствующем постановлению Конституционного суда, и в первом чтении приняты, но потом с подачи комитета по законности во втором чтении были внесены поправки, и по факту, хотя и в других формулировках, запрет сохранился. Теперь уполномоченный орган может не давать согласование на проведение публичных мероприятий рядом с такими зданиями, если решит, что там будут нарушены права граждан. Эта формулировка противоречит постановлению КС, поэтому снова придется возвращаться к этому сюжету", - сказал Шишлов.

Конституционный суд в июне 2020 года по жалобе трех жителей Самарской области предписал поправить региональные законы о митингах, если введенные ими запреты шире, чем обозначенные в федеральном законодательстве. Заявители в иске указали, что региональный закон запрещает проводить массовые акции на расстоянии ближе 150 метров от школ, детсадов, больниц и храмов. КС счел, что подобные законы регионов противоречат Конституции, если расширяют федеральные запреты.

Петербург Александр Шишлов Конституционный суд Самарская область

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