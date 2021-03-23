Многодетный петербуржец осужден условно за нападение на силовиков на митинге

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил местного жителя Андрея Ломова к условному сроку за нападение на сотрудников Росгвардии на акции протеста. Об этом сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Ломов вину признал. Дело слушалось в особом порядке.

Днем 23 января на проезжей части Невского проспекта Ломов и неустановленные лица "умышленно и на почве неприязненного отношения" применили не опасное для жизни и здоровья насилие к командиру отделения взвода оперативного батальона ОМОНа и бойцу, которые находились при исполнении служебных обязанностей. Ломов несколько раз толкнул обоих росгвардейцев, "причинив им своими преступными действиями физическую боль, не причинившую вреда здоровью".

По данным СМИ, Ломов является отцом семерых детей.

Как сообщалось, это дело – первое, которое рассматривали в Петербурге в связи с нападениями на силовиков на протестных акциях. На прошлой неделе в суды города поступило еще несколько аналогичных дел.

23, 31 января и 2 февраля в нескольких городах страны, в том числе в Петербурге, прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.