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Претензии ФНС сократили годовую прибыль НМТП по РСБУ на 6,3 млнд рублей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) отразило в отчетности по РСБУ за 2020 год налоговые претензии ФНС, которые привели к уменьшению чистой прибыли порта на 6,326 млн рублей.

В отчете говорится, что ФНС 3 марта 2020 года указала на неправомерность применения нулевой ставки по налогу на прибыль, полученную от реализации доли в уставном капитале ООО "НЗТ" в 2019 году.

"Вместе с тем, в октябре 2019 года по результатам камеральной проверки данный налоговый орган, напротив, признал правомерность применения указанной налоговой ставки, предоставив в ПАО "НМТП" соответствующее заключение, в связи с чем налог на прибыль не был начислен в бухгалтерской отчетности за 2019 год. Решение налогового органа будет обжаловано в судебном порядке", - говорится в отчете портовой компании.

НМТП ФНС НЗТ

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