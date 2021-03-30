Завершены спасательные работы на месте взрыва в доме в Зеленодольске

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске завершены, сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Татарстану Андрей Родыгин во вторник.

"Спасательные работы завершены, разбор завалов продолжается. Число погибших и пострадавших не изменилось, людей под завалами больше не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Вечером 29 марта в девятиэтажном одноподъездном жилом доме по улице Ленина в Зеленодольске произошел взрыв газа, в результате которого обрушились семь квартир на седьмом и восьмом этажах здания.

По информации Минздрава Татарстана, один человек погиб, шестеро пострадали.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В качестве основной версии произошедшего следствие рассматривает утечку бытового газа.

В доме проживают 96 человек. После взрыва были эвакуированы 69 жильцов. Из-за инцидента в Зеленодольске ввели режим ЧС муниципального характера.