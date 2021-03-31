Губернатор передумал возвращать федеральному центру ВПП иркутского аэропорта

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Правительство Иркутской области отказалось от идеи возвращать федеральному центру взлетно-посадочную полосу (ВПП) АО "Международный аэропорт Иркутск", чтобы привлечь средства на ее реконструкцию, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

"Если мы говорим о передаче аэропорта на федеральный уровень, то это не звучит. Прежнее руководство области, наоборот, запросило передать ВПП региону. Закон (указ президента о передаче аэропорта Иркутской области - ИФ) обратный силы не имеет, я не буду опротестовывать это решение. Мы дальше будем эксплуатировать полосу. Да, это тяжело, затратно", - отметил он, но высказал мнение, что власти региона должны были "выполнить указ президента".

"А мы его не выполнили (не привлекли частного инвестора для развития авиаузла - ИФ)", - добавил Кобзев.

По его словам, аэропорт планирует в 2021-2023 годах провести реконструкцию рулежных дорожек стоимостью 1,5 млрд рублей (в ценах 2019 года).

Губернатор добавил, что заручился поддержкой главы Росавиации Александра Нерадько в вопросе продвижения проекта нового аэропорта за пределами Иркутска. Он объяснил, что нужно определиться, нужен ли аэропорт в черте города, Нерадько выразил готовность продвигать идею, что Иркутску нужен новый аэропорт за городскими пределами. Губернатор пообещал найти "консультанта международного уровня", который оценит перспективы существующего аэропорта и даст рекомендации по новому авиаузлу.

Ранее Кобзев выступал за передачу ВПП федеральному центру, так как ни у аэропорта, ни у региона нет 10 млрд рублей на капремонт полосы. Нерадько же говорил, что строительство только нового аэродрома для аэропорта за пределами Иркутска будет стоить 53 млрд рублей. Еще 20 млрд рублей потребуется на строительство аэропортового комплекса на условиях государственно-частного партнерства.

Аэропорт Иркутска был передан из федеральной собственности в областную в 2015 году. Задачей было привлечь частные инвестиции для реконструкции действующего терминала, а в будущем - для строительства нового аэропорта за пределами города.

Первоначально в качестве потенциальных инвесторов назывался консорциум из корейской Incheon (оператор аэропорта в Сеуле), "Ростеха" и "Роснефти", но проект так и не состоялся. Затем главными интересантами выступали "Новапорт" Троценко, "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга и "Базовый элемент" Олега Дерипаски, которые ждали объявления конкурса.

Однако конкурс так и не состоялся. Весной 2018 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что инвестором строительства нового терминала станет АО "Рампорт аэро" - оператор подмосковного аэропорта "Жуковский", 25% которого принадлежат госкорпорации "Ростех". Он также отмечал, что в эксплуатации терминала будет участвовать "Новапорт".

В октябре 2018 год ФАС возбудила дело о признаках сговора между администрацией Иркутской области и участниками проекта развития аэропорта. Левченко оспорил это решение в суде. В декабре 2018 года он ушел в отставку, а в мае 2019 года Игорь Кобзев отозвал иск к ФАС.

Сейчас собственником АО "Международный аэропорт Иркутск" является правительство Иркутской области. Аэропорт расположен в черте города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3500 метров.

Вынос аэропорта за пределы Иркутска обсуждается более 30 лет. В последний раз этот вопрос власти поднимали в 2006 году после того, как лайнер S7 при посадке съехал с полосы и врезался в гаражи. Между тем, существует также идея оставить аэропорт в черте города, но при этом развернуть взлетную полосу, что позволит ограничить взлет/посадку лайнеров над жилыми районами.

В 2020 году на фоне пандемии АО "Международный аэропорт Иркутск" снизило чистую прибыль по РСБУ в 3,1 раза, до 253,95 млн рублей. Годовая выручка компании упала на 38,9% - до 1,775 млрд рублей, валовая прибыль - в 4,7 раза, до 244,1 млн рублей, прибыль от продаж - почти в 44 раза, до 19,9 млн рублей, а прибыль до налогообложения - в 3,1 раза, до 317,9 млн рублей. Пассажиропоток аэропорта в 2020 году сократился на 44,4%, до 1,369 млн человек.

Игорь Кобзев, комментируя эти результаты, спрогнозировал, что финансовые показатели аэропорта и пассажиропоток в 2021 году также будут снижаться.