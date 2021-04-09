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В Грузии в одном и том же месте произошло шестое за месяц землетрясение

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в ночь на пятницу на северо-западе Грузии, в регионе Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 01:49 по тбилисскому времени (00:49 мск) в 2 километрах к востоку от города Они, у села Ончеви. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 12 км. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщалось, в этом же месте в среду, 7 апреля, произошло землетрясение магнитудой 3,4, а 13 марта с разницей в один час произошли подземные толчки магнитудой 4,2 и 3,8 на глубине 5 км и 8 км соответственно, 15 марта - магнитудой 3,7 на глубине 5 км, а 23 марта - магнитудой 3,1 на глубине 4 км.

Грузия Рача-Лечхуми Нижняя Сванетия

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