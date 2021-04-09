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Минздрав разрешил клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Вакцина "ЭпиВакКорона-Н" пройдет 1-2 фазу клинические исследования, следует из данных реестра Минздрава РФ.

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Согласно выданному разрешению, исследование "безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19" пройдет на 300 добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет в медико-санитарной части ФМБА в Новосибирской области.

Ранее гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщал о разработке вакцины от коронавируса в виде капель для носа, ее клиническое исследование пока не проводилось.

Хроника коронавируса. Апрель.

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ЭпиВакКорона-Н Минздрав РФ

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