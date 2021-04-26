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Прокуратура выявила картельный сговор почти 20% поставщиков лекарств

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Доля поставщиков на лекарственном рынке России, которые находятся в картельном сговоре, доходит до 20%. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.

Он уточнил, что подобные факты обнаружились в Удмуртии, Пермском крае, Новосибирской, Самарской и других областях.

Буксман указал, что надзорное ведомство уделяет особое внимание выявлению нарушений на российском фармацевтическом рынке. Он пояснил, что картельные сговоры в этой сфере ведут к дополнительным расходам бюджетов, к рискам заключения антиконкурентных соглашений и сохранению наибольших цен на лекарства.

Осенью во многих регионах России фиксировалась нехватка различных лекарств. Эксперты тогда объясняли это сбоями в работе системы маркировки и проблемами с госзакупками. Специалисты Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ указывали, что лекарства подорожали из-за дефицита.

Прокуратура

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