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В Красноярске задержана директор компании-поставщика продуктов в школы

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали руководителя ООО "Респект", поставлявшее продукты для питания детей в школах, где произошло массовое отравление. Об этом сообщает в среду пресс-служба главного следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, директор пыталась скрыться от следствия, однако увидев многочисленные сообщения о ее розыске в СМИ, решила через адвоката связаться с сотрудниками СКР и сама пришла на допрос. Ей предъявили обвинение по уголовному делу о массовом отравлении школьников в Красноярске и задержали.

"Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечают в пресс-службе.

Обвинение по данному дело также предъявили председателю сельхозкооператива "Аленушка" – производителя овощей, поставлявшего их ООО "Респект".

Кроме того, следователи допросили 253 человек, в том числе работников данных предприятий, сотрудников школ, потерпевших и их родителей, назначили 131 экспертизу, провели семь обысков в компаниях и по месту жительства обвиняемых, изъяли необходимую для расследования документацию.

В начале марта более сотни детей пострадали в результате отравления овощными салатами, которые ели в школьных столовых в Красноярске. Из них 59 школьников госпитализировали с признаками иерсиниозной инфекции. СКР возбудил уголовные дела о нарушении санитарных норм и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 2 статьи 238 УК РФ и часть 1 статьи 236 УК РФ).

Роспотребнадзор обнаружил серьезные нарушения у производителя и поставщика овощей, в том числе наличие грызунов – возбудителей иерсиниоза, а также у организатора школьного питания. Деятельность этих предприятий приостановлена.

Красноярск

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