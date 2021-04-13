В "Невской мануфактуре" догорают завалы на площади 500 квадратных метров

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в Невской мануфактуре в Петербурге тушат дольше 20 часов, сейчас там горят завалы на площади 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожарные проливают завалы, разливают конструкции и тушат отдельные очаги возгорания. В тушении участвуют 37 человек и девять машин.

Поздним вечером в понедельник в МЧС сообщили, что завалы тлели на площади 1000 квадратных метров. Максимальная площадь возгорания достигала 10 000 квадратных метров, здание полностью выгорело и у него обрушилась крыша и межэтажные перекрытия.

Огонь переходил на находящийся рядом хостел "Мэрибэль", это здание потушили к утру вторника.

"Невская мануфактура", здание постройки второй половины XIX века, загорелось в понедельник около полудня. При тушении погиб один сотрудник МЧС и пострадали трое, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что сгоревшее здание нужно восстановить.