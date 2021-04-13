"Невская мануфактура" в Петербурге сгорела до остова

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные рассчитывают полностью ликвидировать возгорание в зданиях "Невской мануфактуры" к вечеру вторника, сообщил глава пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

"Остался только остов здания, заходить внутрь крайне опасно для личного состава, мы работаем снаружи. Поэтому нам приходится использовать большое количество воды для тушения. Думаю, к вечеру сегодня мы ликвидируем данный пожар", - сказал Литовка в эфире телеканала "78".

Ранее сообщалось, что к 9.00 вторника площадь пожара удалось сократить до 500 квадратных метров.

Здание "Невской мануфактуры" загорелось в Петербурге около полудня в понедельник, 12 апреля. Огонь распространился на 10 тыс. кв. метров, локализовать возгорание удалось спустя десять часов. При тушении погиб один сотрудник МЧС и пострадали трое, двое из них были госпитализированы. Возбуждены два уголовных дела, задержаны два человека. Пожарные продолжают тушить возгорание.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Невская мануфактура" на 99% принадлежит президенту коммерческого акционерного банка "Викинг" Алексею Устаеву. "Невская мануфактура" специализируется производстве шерстяных изделий, торговле текстилем, грузоперевозках.

Комплекс зданий АО "Невская мануфактура" (ранее фабрика Товарищества шерстяных изделий "Торнтон", комбинат тонких и технических сукон имени Тельмана) построен в XIX веке. В 2001 году включен в городской перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Большая часть помещений здания сдается в аренду.