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Роспотребнадзор заявил, что туристы смогут вернуть всю стоимость туров в Турцию и Танзанию

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Туристы, забронировавшие туры в Турцию и Танзанию, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения, при этом в случае расторжения договора до начала путешествия туристы смогут вернуть полную стоимость тура, сообщили в Роспотребнадзоре.

Согласно сообщению ведомства, в связи со временным прекращением авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, обусловленным неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в этих странах, потребителю на основании статьи 7 закона "О защите прав потребителей" гарантируется право на то, чтобы услуги, в том числе туристские, были безопасны для его здоровья.

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"В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, турист (экскурсант) вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. В этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия "туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг"", - уточняется в сообщении ведомства.

Также Роспотребнадзор напоминает, что при заключении договора о реализации турпродукта туроператор или турагент обязаны представить туристу достоверную информацию, в том числе включающую сведения об опасностях, с которыми турист может столкнуться в путешествии, о медицинских, санитарно-эпидемиологических и иных правилах и о порядке обращения в объединение туроператоров в сфере выездного туризма для получения экстренной помощи.

Для туристов, которые уже заключили договор, важно иметь в виду, что информация о наличии в стране угрозы безопасности их жизни и здоровья и введение соответствующих ограничительных мер со стороны России "является свидетельством очевидного ухудшения условий путешествия, указанных в договоре, что позволяет требовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств". Расторгнуть договор можно в том числе в досудебном порядке.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала "Москва-24" сообщил, что полная стоимость тура в Турцию не будет возвращена при его аннулировании. При возврате будет применены штрафные санкции.

В понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение с Турцией и Танзанией будет ограничено с 15 апреля по 1 июня.

Роспотребнадзор Турция Танзания

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