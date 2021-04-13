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Собственник сгоревшей "Невской мануфактуры" игнорировал пожарные предписания

Собственник сгоревшей "Невской мануфактуры" игнорировал пожарные предписания
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Инспекторы МЧС месяц назад выявили ряд нарушений требований пожарной безопасности в здании ОА "Невская мануфактура" в Петербурге, где более суток не могут справиться с крупным пожаром.

Пресс-служба управления ведомства по Петербургу отметила, что выявленные нарушения были грубыми, но собственники объекта в установленный срок не исполнили законные предписания надзорных органов МЧС.

Из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" следует, что ранее сотрудники МЧС проводили в бизнес-центре "Невская мануфактура" несколько внеплановых проверок противопожарной безопасности, в ходе которых были выявлены почти два десятка нарушений. Помещения не были оборудованы системой автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией, системой дымоудаления, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В РоссииГендиректор "Невской мануфактуры" и его зам задержаны по делу о пожареЧитать подробнее

В МЧС уточняют, что протокол в отношении юридического лица был направлен в мировой суд Невского района Петербурга. Информацией о решении "Интерфакс" не располагает.

С возгоранием в бизнес-центре "Невская мануфактура" петербургские пожарные борются уже более суток. Огонь распространился на 10 тыс. кв. метров, локализовать возгорание удалось спустя десять часов после начала работы спасателей. При тушении погиб один сотрудник МЧС и пострадали трое, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

В связи с инцидентом было возбуждено два уголовных дела, задержаны гендиректор АО "Невская мануфактура" и его заместитель. В СК их имена не уточнили. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", директором организации является Максим Макеев.

Причины пожара устанавливаются.

Пожар в здании "Невской мануфактуры"

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Петербург Невская мануфактура

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