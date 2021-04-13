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Пожарные уже более суток не могут потушить "Невскую мануфактуру"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Петербургские пожарные уже более суток не могут окончательно потушить завалы на месте сгоревшего производственно-складского здания АО "Невская мануфактура", сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе управления МЧС по городу.

"Площадь тления в завалах по-прежнему 500 кв. метров", - сказал представитель ведомства.

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На данный момент на месте происшествия проливают и разбирают конструкции, а также тушат локальные очаги возгорания.

Ранее сообщалось, что огонь распространился на 10 тыс. кв. метров, локализовать возгорание удалось спустя десять часов с начала работы спасателей.

При тушении погиб один сотрудник МЧС и пострадали трое, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

В связи с инцидентом было возбуждено два уголовных дела, задержаны генеральный директор АО "Невская мануфактура" и его заместитель. В СК их имена не уточнили. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", директором организации является Максим Макеев.

Причины пожара устанавливаются.

Пожар в здании "Невской мануфактуры"

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Невская мануфактура Петербург МЧС

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