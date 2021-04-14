Смольный попросил возбудить дело об уничтожении памятника из-за пожара на "Невской мануфактуре"
Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Власти Петербурга в день пожара на Невской мануфактуре направили в полицию заявление об уголовном преступлении - уничтожении памятника истории, следует из сообщения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Согласно пресс-релизу, распоряжением комитета было утверждено охранное обязательство, в соответствии с которым собственнику объекта АО "Невская мануфактура" до сентября 2023 года было необходимо отреставрировать памятник регионального значения "Главный производственный корпус с водонапорной башней" в соответствии с проектной документацией. Заявление на выдачу задания и проектная документация в комитет до сих пор не поступили. В день пожара, 12 апреля, КГИОП направил в управление МВД по Невскому району Петербурга заявление о преступлении по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).
Председатель комитета Сергей Макаров отметил, что в соответствии с федеральным законом №73 "Об объектах культурного наследия..." на месте сгоревшей мануфактуры невозможно строительство иного объекта, а возможно только восстановление памятника. По его мнению, в какой степени можно сохранить подлинные конструкции и элементы, будет понятно после обследования.
"По словам начальника ГУ МЧС по Петербургу Алексея Аникина, удалось "отбить" от огня часть здания, расположенного ближе к Володарскому мосту. Пожарные смогли отсечь огонь по одной из лестничных клеток, поэтому, возможно, осталась аутентичная часть здания, нетронутая огнём, что, конечно, очень помогло бы при реставрации, и нам бы удалось сохранить при воссоздании оригинальную часть построек фабрики Торнтона", - сказал он.
Распоряжением председателя КГИОП Макарова объект отнесен к числу объектов культурного наследия регионального значения "Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон"", в состав которого входят "Главный производственный корпус с водонапорной башней", "Дом владельца" и "Дымовая труба".
С возгоранием в бизнес-центре "Невская мануфактура" петербургские пожарные борются уже вторые стуки. Огонь начался днем в понедельник, распространился на 10 тыс. кв. метров, локализовать возгорание удалось спустя десять часов с начала работы спасателей. При тушении погиб один сотрудник МЧС и пострадали еще трое, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.
Были возбуждены два уголовных дела - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека; а также о причинении смерти по неосторожности. Были задержаны гендиректор АО "Невская мануфактура" и его заместитель, в СК их имена не уточнили. По данным "СПАРК-Интерфакса", директором организации является Максим Макеев.
История мануфактуры
В 1841 году на приобретенной англичанином Джеймсом Торнтоном земле в Шлиссельбургском участке на правом берегу Невы на девятой версте от Петербурга была открыта суконная и одеяльная фабрика. Изначально она размещалась в двухэтажном здании и была оборудована ручными ткацкими станками.
В 1860-1866 годы по проекту архитектора Александра Занфтлебена были построены шестиэтажный производственный корпус (на 20 оконных осей) с трехэтажным флигелем, шестиэтажное строение в глубине участка (рабочая казарма), расположенное параллельно производственному корпусу, и три двухэтажных жилых дома, в том числе дом Торнтона.
На фабрике существовало газовое освещение. Позже севернее фабричных корпусов ниже по течению Невы был разбит английский сад, построены дом для служащих, дома для квалифицированных рабочих, больница с амбулаторией и родильным приютом, жилые деревянные дома для рабочих и здание для досуга рабочих с театральным залом.
История предприятия Торнтонов связана с историей революционного движения в Петербурге и Петрограде. Осенью 1895 года на фабрике Торнтона произошла забастовка, послужившая поводом для листовки Ленина "К рабочим и работницам фабрики Торнтона".
С началом Первой мировой войны фабрика почти полностью перешла на выпуск сукна для армии. Фабрика работала в эти годы с перебоями из-за трудностей с поставками сырья и топлива. Первая мировая война, Февральская революция и беспорядки в столице вынудили Торнтонов 15 мая 1917 года по доверенности пайщиков продать предприятие инженерам-технологам Кауфману и Патрикееву и покинуть Россию.
В 1919 году фабрика шерстяных изделий Товарищества шерстяных изделий "Торнтон" была национализирована, переименована в Невскую государственную фабрику шерстяных изделий и законсервирована. Фабрика возобновила деятельность в 1921 году, в 1922 году переименована в госфабрику шерстяных изделий "Красный ткач".
В больнице при фабрике в течение 30 лет работал врачом отец поэтессы Ольги Берггольц Федор Берггольц.
16 марта 1992 года зарегистрировано АОЗТ (с 11 июня 1996 года ОАО) "Невская мануфактура". К 2014 году производство суконных изделий на территории объекта было остановлено.