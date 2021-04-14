Смольный попросил возбудить дело об уничтожении памятника из-за пожара на "Невской мануфактуре"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Власти Петербурга в день пожара на Невской мануфактуре направили в полицию заявление об уголовном преступлении - уничтожении памятника истории, следует из сообщения комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Согласно пресс-релизу, распоряжением комитета было утверждено охранное обязательство, в соответствии с которым собственнику объекта АО "Невская мануфактура" до сентября 2023 года было необходимо отреставрировать памятник регионального значения "Главный производственный корпус с водонапорной башней" в соответствии с проектной документацией. Заявление на выдачу задания и проектная документация в комитет до сих пор не поступили. В день пожара, 12 апреля, КГИОП направил в управление МВД по Невскому району Петербурга заявление о преступлении по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

Председатель комитета Сергей Макаров отметил, что в соответствии с федеральным законом №73 "Об объектах культурного наследия..." на месте сгоревшей мануфактуры невозможно строительство иного объекта, а возможно только восстановление памятника. По его мнению, в какой степени можно сохранить подлинные конструкции и элементы, будет понятно после обследования.

"По словам начальника ГУ МЧС по Петербургу Алексея Аникина, удалось "отбить" от огня часть здания, расположенного ближе к Володарскому мосту. Пожарные смогли отсечь огонь по одной из лестничных клеток, поэтому, возможно, осталась аутентичная часть здания, нетронутая огнём, что, конечно, очень помогло бы при реставрации, и нам бы удалось сохранить при воссоздании оригинальную часть построек фабрики Торнтона", - сказал он.

Распоряжением председателя КГИОП Макарова объект отнесен к числу объектов культурного наследия регионального значения "Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон"", в состав которого входят "Главный производственный корпус с водонапорной башней", "Дом владельца" и "Дымовая труба".

С возгоранием в бизнес-центре "Невская мануфактура" петербургские пожарные борются уже вторые стуки. Огонь начался днем в понедельник, распространился на 10 тыс. кв. метров, локализовать возгорание удалось спустя десять часов с начала работы спасателей. При тушении погиб один сотрудник МЧС и пострадали еще трое, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

Были возбуждены два уголовных дела - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека; а также о причинении смерти по неосторожности. Были задержаны гендиректор АО "Невская мануфактура" и его заместитель, в СК их имена не уточнили. По данным "СПАРК-Интерфакса", директором организации является Максим Макеев.