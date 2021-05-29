Программу кэшбэка на поездки школьников и студентов по РФ запустят 1 июля

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Программа кэшбэка на поездки по России студентов и школьников заработает 1 июля, сообщила в субботу глава Ростуризма Зарина Догузова.

По словам Догузовой, планируется, что на нее будет выделено 2 млрд рублей. "Механизм будет такой же, как в текущей программе туристического кэшбэка", - сказала она на пресс-конференции, посвященной запуску чартерных программ на остров Сахалин.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 21 апреля предложил поощрить студентов, которые проявили себя в олимпиадах, молодежных творческих инициативах, проектах платформы "Россия - страна возможностей", льготными туристическими путевками на летние каникулы.

Как ранее сообщали в Ростуризме, купить туры можно будет на платформе "мирпутешествий.рф" с помощью карты "Мир", кэшбэк будет автоматически начислен на карту. Размер кэшбэка составит не менее 50%.

По расчетам ведомства, количество участников программы за 2020 и 2021 годы может составить более 200 тыс. человек. Они будут отобраны на конкурсах, организованных АНО "Россия - страна возможностей", таких как "Большая перемена", "Твой ход" для студентов.