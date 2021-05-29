Поиск
AНачало в 12:15Чехия Чехия1 : 0Великобритания ВеликобританияПервый периодBНачало в 12:15Италия Италия0 : 1Казахстан КазахстанПервый периодAНачало в 16:15Швейцария ШвейцарияРоссия РоссияонлайнBНачало в 16:15Норвегия НорвегияСША США

Программу кэшбэка на поездки школьников и студентов по РФ запустят 1 июля

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Программа кэшбэка на поездки по России студентов и школьников заработает 1 июля, сообщила в субботу глава Ростуризма Зарина Догузова.

По словам Догузовой, планируется, что на нее будет выделено 2 млрд рублей. "Механизм будет такой же, как в текущей программе туристического кэшбэка", - сказала она на пресс-конференции, посвященной запуску чартерных программ на остров Сахалин.

В РоссииПрограмму детского отдыха с кэшбэком запустят 25 маяЧитать подробнее

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 21 апреля предложил поощрить студентов, которые проявили себя в олимпиадах, молодежных творческих инициативах, проектах платформы "Россия - страна возможностей", льготными туристическими путевками на летние каникулы.

Как ранее сообщали в Ростуризме, купить туры можно будет на платформе "мирпутешествий.рф" с помощью карты "Мир", кэшбэк будет автоматически начислен на карту. Размер кэшбэка составит не менее 50%.

По расчетам ведомства, количество участников программы за 2020 и 2021 годы может составить более 200 тыс. человек. Они будут отобраны на конкурсах, организованных АНО "Россия - страна возможностей", таких как "Большая перемена", "Твой ход" для студентов.

Ростуризм Зарина Догузова

Новости по теме

Новости

В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 9 289 человек

В России коронавирус за сутки обнаружили еще у 9 289 человек

Что случилось этой ночью: суббота, 29 мая

Disney заявила, что мультфильма Out нет в программе "Канала Disney"

Disney заявила, что мультфильма Out нет в программе "Канала Disney"

В РПЦ задумались об отказе от освящения оружия

В РЖД рассказали о будущих вагонах-бистро

В РЖД рассказали о будущих вагонах-бистро

Что произошло за день: пятница, 28 мая

Поклонская заявила о решении не участвовать в выборах в Госдуму

Поклонская заявила о решении не участвовать в выборах в Госдуму

В отношении редактора DOXA Метелкина возбуждено дело о клевете

Роскомнадзор направил "Каналу Disney" письмо о мультике Out

Роскомнадзор направил "Каналу Disney" письмо о мультике Out

ФСБ задержала в Саратове 14 последователей украинских экстремистов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');