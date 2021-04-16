Силуанов сообщил о планах России занимать в евро на внешних рынках

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Россия в 2021 году не собирается отказываться от планов по выходу на внешние рынки, занимать, как и в прошлом году, скорее всего, будет в евро, заявил телеканалу "Россия 24" министр финансов Антон Силуанов.

"Что касается внешних рынков, я уверен, что мы в этом году сможем также выйти на внешние рынки. Это будут, естественно, недолларовые заимствования, скорее всего, мы будем заимствовать в евро, как и в прошлом году. Посмотрим, будем искать соответствующее "окно" возможностей", - сказал он.

С августа 2019 года из-за санкций США американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций России. На практике это лишило Минфин возможности размещать новые долларовые евробонды, поэтому в 2020 году за рубежом Россия занимала только в евро.

В ноябре 2020 года Минфин разместил два транша евробондов: 7-летние долговые бумаги на 750 млн евро под 1,125% и 12-летние на 1,25 млрд евро под 1,85%. Суммарный спрос на новые еврооблигации РФ двух выпусков составил около 2,8 млрд евро. В обоих выпусках около 60% удовлетворенных заявок пришлось на иностранных инвесторов, оставшуюся часть приобрели инвесторы из России.