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Минфин рассчитывает выполнить программу заимствований и без банков США

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Спрос российских финансовых институтов на облигации Минфина, обеспечивший несколько масштабных размещений ОФЗ в последние недели, позволит выполнить программу внутренних заимствований, несмотря на санкции США, заявил "России 24" министр финансов Антон Силуанов.

Новые санкции США запретили американским финансовым институтам с 14 июня приобретать ОФЗ на аукционах.

"Как эти санкции отразятся на экономике? Санкции введены на бумаги, которые выпускает правительство и ЦБ. Но ЦБ это практически не затронет, поскольку это бумаги в первую очередь для внутреннего рынка, а что касается облигаций для правительства, то я уверен, что мы выполним все наши плановые задания в текущем году по заимствованиям на внутреннем рынке", - сказал Силуанов.

"Внутренний рынок - сегодня это основной источник для привлечения ресурсов для финансирования дефицита бюджета. Большая часть (заимствований - ИФ) осуществляется с привлечением ресурсов наших отечественных финансовых институтов - это наши банки, страховые компании. Мы видим повышенный спрос в последнее время на наши финансовые инструменты, и буквально на этой неделе мы осуществили наибольший объем заимствований на финансовом рынке", - отметил он.

"Большой спрос, большой интерес наших финансовых институтов к ценным бумагам Минфина. Поэтому в этом плане мы спокойны. Программа по привлечению финансов для финансирования расходов будет выполнена и без участия американских финансовых институтов при первичном размещении", - сказал министр финансов.

В этом же интервью он заявил, что Россия в 2021 году не собирается отказываться от планов по выходу на внешние рынки и занимать, как и в прошлом году, скорее всего, будет в евро.

Минфин Антон Силуанов США

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