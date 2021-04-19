Коллекторов оштрафовали в Кузбассе за угрозы лишить должницу родительских прав

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Зарегистрированную в Москве коллекторскую организацию оштрафовали за угрозы жительнице города Ленинск-Кузнецкий (Кузбасс), которая задолжала по займу 9 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по региону в понедельник.

По данным ведомства, сотрудники коллекторского агентства для возврата микрозайма в 9 тыс. рублей периодически звонили женщине и требовали вернуть долг, в том числе с помощью угроз.

"Работники коллекторской организации говорили гражданке о том, что в случае неуплаты долга, агентство выкупит ее долг и будет требовать возврата всей суммы задолженности и оплаты оказанных услуг. Более того, работник угрожал должнице передачей информации о долговом обязательстве в органы опеки и попечительства, чтобы женщину лишили родительских прав", - говорится в релизе.

Решением горсуда агентство признано виновным по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности), юрлицо организации оштрафовано на 100 тыс. рублей.