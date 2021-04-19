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Песков прокомментировал слова Дерипаски о манипуляциях данными Росстата

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что Олег Дерипаска много знает о проблеме бедности в стране, но Росстат оперирует бОльшим массивом данных, так что правительство ориентируется на цифры Росстата, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать слова Дерипаски о том, что Росстат "жонглирует цифрами" и что на самом деле бедных в России больше, чем сообщает ведомство.

"Борьба с бедностью - это один из главных приоритетов правительства и руководства страны. Что касается разных оценок, то вы знаете, что Дерипаска - все-таки достаточно опытный предприниматель и обладает большим объемом знаний, и в области экономики он является достаточно крупным работодателем, но здесь нужно учитывать, что Росстат все-таки оперирует большим выверенным массивом, и правительство, конечно, ориентируется на те данные, которые выдает Росстат", - сказал Песков.

По его словам, пандемия, мировой экономический кризис сказались и на России, где количество бедных действительно увеличилось.

Вместе с тем в России "(число бедных - ИФ) увеличилось не так серьезно, как могло бы быть, сработали выверенные точечные методы поддержки граждан в это нелегкое время".

Он сообщил, что сейчас все думают, как продолжать поддержку малоимущих и что нужно делать.

14 апреля Росстат сообщил, что в России число людей с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году было 17,8 млн против 18,1 млн в 2019 году. Уровень бедности в стране составил 12,1% против 12,3% в 2019 году, добавило ведомство.

Дерипаска же заявил, что в России доходы ниже прожиточного минимума получают около 80 млн человек, а не 17,8 млн.

"Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие "бравые" отчеты о "победах" над бедностью", - написал бизнесмен в своем телеграм-канале.

Олег Дерипаска Росстат Дмитрий Песков

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